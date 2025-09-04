Павло Василенко

Захисник збірної України Ілля Забарний оцінив шанси синьо-жовтих виграти свою групу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

«Чи можемо виграти свою групу? Так, віра, звісно, є. Це футбол, усе може статися. Ми вже перемагали хороші збірні. У нас хороша команда, тому є всі шанси. Ми розуміємо, що саме французи є фаворитами. Вони мають гарну команду. Але, повторюся, у футболі може трапитися все. Тому ми намагатимемося перемогти та посісти перше місце», – цитує Забарного пресслужба УАФ.

5 вересня о 21:45 за київським часом українці зіграють проти французів у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року на своєму номінальному домашньому полі в польському Вроцлаві.

9 вересня о 19:00 за Києвом збірна України зіграє в Баку проти азербайджанців.