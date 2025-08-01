У Португалії відбувся фінал Суперкубка, де на полі зійшлися два столичні гранди Спортінг та Бенфіка. У напруженій боротьбі гору здобули «орли», мінімально обігравши суперника з рахунком 1:0. Цей трофей став уже десятим в історії клубу.

З перших хвилин у воротах Бенфіки грав українець Анатолій Трубін. Він провів на полі весь матч, здійснив три сейви і отримав попередження від арбітра.

За підсумками зустрічі аналітичний портал SofaScore виставив оцінки футболістам. Найкращим гравцем матчу став нападник Вангеліс Павлідіс, який забив переможний м'яч і отримав оцінку 7.9. Виступ Трубіна також був високо оцінений – 7.2 бали.

Раніше Анатолій Трубін висловився після виграшу Суперкубка Португалії.