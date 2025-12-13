У 16-му турі чемпіонату Франції Мец приймав ПСЖ і перемогу з рахунком 3:2 здобули парижани під керівництвом Луїса Енріке. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі гостей та провів усю гру.

На 31-й хвилині Гонсалу Рамуш вивів гостей уперед, а за вісім хвилин Кентен Нджанту подвоїв перевагу парижан. За Мец відзначився Джессі Демінге, який пробив воротаря Матвія Сафонова і став автором першого пропущеного голу росіянина у сезоні.

У другому таймі команди обмінялися голами. Завдяки перемозі ПСЖ піднявся на вершину турнірної таблиці, випередивши Марсель, тоді як Мец зберіг останнє місце.

Ліга 1. 16-й тур

Метц – ПСЖ – 2:3

Голи: Демінге, 42, Цитаїшвілі, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуе, 63