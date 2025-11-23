Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний відіграв ключову роль у впевненій домашній перемозі парижан над Гавром у 13 турі Ліги 1, що завершилася з рахунком 3:0.

23-річний українець вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Портал WhoScored оцінив його виступ у 7.1 бала, а Sofascore – у 7.2.

Статистика гри Забарного вражає: точність передач склала 97% (61 з 63), всі єдиноборства виграно (2 з 2), один відбір, один винос, сім підбирань і два втрачені м'ячі.

Цього сезону Забарний провів за ПСЖ 15 матчів у всіх турнірах, забив один гол. Контракт захисника діє до 30 червня 2030 року, а його трансферна вартість за даними Transfermarkt складає 55 мільйонів євро.