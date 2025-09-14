Забарний взяв участь у генеральній репетиції ПСЖ перед Лігою чемпіонів
Ілля провів 90 хвилин
близько 1 години тому
Ілля Забарний / Фото - ПСЖ
ПСЖ в рамках 4 туру Ліги 1 зустрічався з Лансом. Матч в Парижі завершився з рахунком 2:0.
Чемпіон Франції на «Парк де Пренс» провів презентацію літніх новачків, зокрема українського центрбека Іллі Забарного, який вперше зіграв на домашньому стадіоні ПСЖ.
Дубль Барколя приніс в скарбничку команди Луїса Енріке 3 залікових бали. Форвард ПСЖ організував по голу в кожному з таймів.
Забарний у матчі проти Ланса провів на полі від свистка дол свистка.
Ліга 1. 4 тур
ПСЖ - Ланс 2:0
Голи: Барколя, 15, 51
Манчестерське дербі, Кривбас – Полісся, можливий дебют Ваната. Трансляції матчів 14 вересня.
Поділитись