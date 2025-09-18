У 1/16 фіналу Кубка англійської ліги відбувся поєдинок між Суонсі та Ноттінгемом. Господарі поля зуміли вирвати перемогу з рахунком 3:2, забивши два вирішальні голи вже у компенсований час.

За даними порталу Sofascore, найкращим гравцем зустрічі визнано австралійського захисника Суонсі Кемерона Берджесса, який оформив дубль і отримав оцінку 8,5.

У складі Ноттінгему свій перший матч провів український захисник Олександр Зінченко. Він вийшов в основі та відіграв увесь поєдинок, отримавши оцінку 6,4 бала – восьме місце серед стартових гравців команди. Нижче виявилися лише захисники Мората та Савона, а також воротар Джон Віктор.

Наступний матч Ноттінгема пройде в рамках п'ятого туру АПЛ – команда вирушить у гості до Бернлі.