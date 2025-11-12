Павло Василенко

У таборі національної збірної Нігерії спалахнув гучний скандал напередодні відбору до чемпіонату світу 2026 року. Гравці команди відмовилися виходити на тренування, протестуючи проти дій власної футбольної федерації.

За даними BBC, напруга сягнула піку напередодні матчу плей-оф проти Габону. Футболісти заявили, що не отримують обіцяних бонусів та зарплат уже кілька років.

«Уся команда, включно з тренерським штабом, бойкотувала тренування в Марокко через невирішені питання із виплатами», – йдеться в офіційній заяві гравців.

Згідно з правилами, збірники мають право на бонуси незалежно від результатів матчів, але, як з’ясувалося, деякі з них не бачили грошей ще з 2019 року.

Це може мати серйозні наслідки: нігерійці погрожують не вийти на матч проти Габону, що автоматично позбавить команду шансу потрапити на мундіаль у США, Канаді та Мексиці.

Президент федерації Ібрагім Муса Гусау уже прибув до Марокко, де проводить термінові переговори з гравцями. Від результату цих перемовин може залежати не лише участь Нігерії у турнірі, а й майбутнє самого очільника федерації.