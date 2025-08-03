Сергій Стаднюк

У стартовому турі української Прем'єр-ліги Полісся на виїзді несподівано легко впоралося з Карпатами.

За іронією долі команди, що до останнього боролися за четверте єврокубкове місце, розпочали сезон одна проти одної. Господарі провели перший офіційний матч у новій формі з легендарними зелено-білими смугами. Однак «фартовою» вона не стала.

Вже на 11-й хвилині житомиряни забили завдяки точному удару Крушинського, однак арбітр скасував взяття воріт через фол в атаці. Та свого команда Руслана Ротаня досягла ближче до середини тайму – рахунок усе ж відкрив Гайдучик.

Невдовзі Полісся подвоїло перевагу – Назаренко реалізував пенальті на 38-й хвилині. У другому таймі Карпати намагалися повернути інтригу, але атакувальні дії львів'ян не приносили результату. На 89-й хвилині Філіппов міг зробити рахунок розгромним, але не реалізував ще один 11-метровий.

Полісся стартувало з трьома очками, залишивши львівську команду без голів у дебютному турі.

УПЛ, перший тур

Карпати – Полісся 0:2

Голи: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (пен.)

Карпати: Домчак, Полегенько, Педрозо, Бабогло, Мірошниченко, Альварес (Танда, 79), Чачуа, Бруніньйо (Федор, 79), Костенко (Шах, 65), Краснопір (Ігор Невес, 66), Карабін (Вітор, 57).

Полісся: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайличенко, Крушинський (Гуцуляк, 63), Бабенко, Толедо Коста (Андрієвський, 69), Леднєв (Караман, 63), Назаренко (Гонсалвеш, 90+3), Гайдучик (Філіппов, 69).

Попередження: Альварес, 68, Бруніньйо, 78, Бабогло, 88 – Леднєв, 13, Толедо Коста, 68.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Карпати – Полісся.