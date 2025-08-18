У товариській зустрічі італійський Інтер здобув перемогу над грецьким Олімпіакосом із рахунком 2:0. Нападник збірної України Роман Яремчук знову не опинився у заявці грецької команди. За словами головного тренера Хосе Луїса Менділібара, 29-річний форвард продовжує поновлення після травми.

Українець пропустив уже п'ять контрольних матчів Олімпіакоса у серпні, але нещодавно повернувся до індивідуальних занять. Наставник не має наміру поспішати з його поверненням, розраховуючи, що гравець зможе допомогти клубу у чемпіонаті Греції.

23 серпня у першому турі Суперліги команда з Пірея на своєму полі прийме Астерас із Тріполі. Менділібар розраховує на Яремчука, адже в лінії атаки виникли проблеми: француз Ремі Кабелла пропустить гру через дискваліфікацію, а португалець Желсон Мартінш вибув через травму. Очікується, що саме Яремчук 23 серпня вийде у стартовому складі Олімпіакосу, повідомило Sport24.gr.

Раніше повідомлялося, що Яремчук забив в першому ж спарингу Олімпіакоса після відпустки.