Павло Василенко

Кіліан Мбаппе зробив важливий крок до повноцінного повернення на поле. Найкращий бомбардир мадридського Реала у четвер тренувався разом з командою та, за всіма прогнозами, з’явиться у стартовому складі «вершкових» у матчі чемпіонату Іспанії проти Леванте, який відбудеться в суботу.

Французький форвард наприкінці минулого року та на початку нинішнього мав проблеми з коліном, через що його участь у матчах була обмеженою. Після паузи Мбаппе повернувся до гри у фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони, де вийшов на заміну та отримав ігрову практику. Водночас нападник не потрапив до заявки на кубковий поєдинок проти Альбасете, який завершився сенсаційним вильотом мадридців. Тепер же Мбаппе повністю відновився і працює у загальній групі без обмежень.

Кадрова ситуація Реала поступово покращується. Родріго та Антоніо Рюдігер наразі тренуються за індивідуальною програмою, однак медичний штаб очікує, що обидва футболісти будуть готові допомогти команді вже у найближчому матчі. Дані Карвахаль, який нещодавно повернувся на поле після травми, зіграв проти Альбасете без ускладнень і також доступний для тренерського штабу.

Водночас не всі проблеми позаду. Едер Мілітао, Ферлан Менді та Трент Александер-Арнольд поки що залишаються поза грою й продовжують відновлення. Їхнє повернення очікується пізніше, залежно від темпів реабілітації.