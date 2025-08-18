Сергій Стаднюк

У стартовому турі англійської Прем’єр-ліги Евертон на виїзді поступився Лідсу.

У першому таймі «іриски» виглядали невпевнено і дозволяли супернику контролювати хід зустрічі. Після перерви команда додала й поступово почала тиснути на ворота Лідса, однак саме в цей момент трапився ключовий епізод.

Удар Антона Штаха влучив у Джеймса Тарковскі, але м’яч потрапив у руку, яка була низько й щільно притиснута до корпусу. Незважаючи на це, арбітр Кріс Кавана після консультації з VAR призначив пенальті. З 11-метрової позначки Лукас Нмеча забив єдиний і переможний гол у матчі.

Гості вийшла на гру без низки захисників, у тому числі без гравця збірної України Віталія Миколенка. Єдиною позитивною подією для «ірисок» став дебют Джека Ґріліша, який вийшов на заміну у другому таймі.

АПЛ, перший тур

Лідс – Евертон 1:0

Гол: Нмеча, 84 (пен.)

Лідс: Лукас Перрі, Богл, Родон, Стрейк, Ґудмундссон, Штах, Ампаду (Груєв 78), Джеймс (Гаррісон 78), Танака (Лонгстофф 90+4), Ньйонто (Ааронсон 67), Піру (Нмеча 78)

Евертон: Пікфорд, О’Браєн, Тарковскі, Кін, Ґарнер, Іроегбунам (Гріліш 71), Ґує, Алькарас (Баррі 86), Дьюсбері-Голл, Ндіає, Бету

Попередження: Іроегбунам, 56, Алькарас, 63

