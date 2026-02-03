Керівництво Ноттінгем Форест вирішило попрощатися з українським захисником Олександром Зінченком після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Рексхема, що завершився з рахунком 3:3 і перемогою команди в серії пенальті 4:3, про це повідомляє The Telegraph.

У тій зустрічі 29-річний футболіст вийшов у стартовому складі, проте вже після перерви головний тренер команди Шон Дайч замінив Зінченка та ще двох гравців. Після фінального свистка наставник жорстко розкритикував дії команди у першому таймі.

За інформацією джерела, через кілька днів після матчу, що відбувся 9 січня, представники Ноттінгема Форест повідомили Зінченка про необхідність підшукати собі новий клуб.

Раніше Зінченко звернувся до Арсенала після переходу в Аякс.