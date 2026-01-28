З'явилися нові дані щодо термінів відновлення захисника Інтера Дензела Думфріса. За інформацією журналіста Паскуале Гуарро, нідерландський футболіст має повернутися до тренувань у загальній групі приблизно за два тижні.

Повідомляється, що найімовірнішим матчем для його повернення є зустріч із Лечче, запланована на 22 лютого. Також не виключено, що Думфріса включать до заявки на гру проти Ювентуса 15 лютого, проте вихід на поле у цьому поєдинку виглядає малоймовірним.

Нинішнього сезону 28-річний захисник зіграв 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Додамо, що сьогодні Інтер проведе заключний поєдинок загального етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії, початок зустрічі о 22:00.