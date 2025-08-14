Павло Василенко

Гравці ПСЖ вчора ввечері перемогли Тоттенгем після серії пенальті та виграли Суперкубок Європи, а за це їх щедро винагородили. Точніше, вони заробили в 30 разів менше, ніж за перемогу в Лізі чемпіонів.

А саме, лише за участь у матчі в Удіне обидві команди отримали по 4 мільйони євро, а ПСЖ як переможець отримав додатковий мільйон євро.

Таким чином, загальний призовий фонд для ПСЖ становить 5 мільйонів євро, тобто навіть у 30 разів менше, ніж за перемогу в Лізі чемпіонів, враховуючи, що парижани отримали загалом 150 мільйонів євро за титул чемпіонів Європи минулого сезону.

Звичайно, слід врахувати, що ПСЖ зіграв 17 матчів на шляху до титулу Ліги чемпіонів, але все ж, приз у 5 мільйонів євро мізерний, якщо знати, скільки коштують трансферні витрати та зарплати у сучасному футболі.