Відомо, в якій формі зіграє збірна України проти Франції у матчі відбору на ЧС-2026
Домашній матч синьо-жовті проведуть у гостьовому комплекті
близько 2 годин тому
Сьогодні, 5 вересня, відбудеться поєдинок першого туру кваліфікаційної групи D чемпіонату світу-2026, в якому збірна України зіграє з Францією.
Матч пройде на арені Тарчинська у польському Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Головним суддею зустрічі призначено нідерландського арбітра Дані Маккелі.
Українська команда вийде на поле у синій гостьовій формі, а французи зіграють у білих футболках із тонкими смугами у кольорах національного прапора.
У квартеті D, окрім України та Франції, також виступають збірні Ісландії та Азербайджану.Нагадаємо, жеребкування фінальної стадії ЧС-2026, яке пройде у США, Канаді та Мексиці, відбудеться 5 грудня у Вашингтоні.
Раніше стала відома заявка збірної України на матч з Францією.