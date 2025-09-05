Дешам — про лідера збірної України: «Він неймовірно розвинувся»
Наставник збірної Франції оцінив прогрес Забарного
близько 3 годин тому
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам високо оцінив центрального захисника ПСЖ Іллю Забарного, відзначивши його ігрові якості та значний потенціал.
«Забарний провів чудовий сезон за Борнмут, він неймовірно розвинувся. На нього можна зробити ставки, це насправді дуже важливо для ПСЖ.
Ілля – молодий гравець, але він лідер збірної України. Коли його переманювали в Париж, то звісно проводили детальний аналіз. В Забарного чудовий потенціал», – сказав Дешам на прес-конференції.
Цього літа Забарний перейшов із англійського Борнмута до Парі Сен-Жермен за 63 мільйони євро за даними Transfermarkt. Контракт українця з чемпіонами Франції та Європи діє до 30 червня 2030 року. Збірна України розпочне відбірковий цикл до ЧС-2026 домашнім матчем проти Франції, який пройде 5 вересня у Вроцлаві у Польщі.
