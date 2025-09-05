Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам високо оцінив центрального захисника ПСЖ Іллю Забарного, відзначивши його ігрові якості та значний потенціал.

«Забарний провів чудовий сезон за Борнмут, він неймовірно розвинувся. На нього можна зробити ставки, це насправді дуже важливо для ПСЖ.

Ілля – молодий гравець, але він лідер збірної України. Коли його переманювали в Париж, то звісно проводили детальний аналіз. В Забарного чудовий потенціал», – сказав Дешам на прес-конференції.