Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк впевнено входить до найефективніших півзахисників до 21 року в топ-5 європейських ліг, займаючи лідируючі позиції відразу в кількох статистичних показниках.

За даними платформи DataMB, колишній гравець Дніпра-1 є першим серед однолітків з контролю м'яча, кількістю виграних єдиноборств та перехоплень. Крім того, він посідає друге місце за різницею між точними та неточними передачами, а також за кількістю успішних єдиноборств, і розташовується третім за кількістю заблокованих ударів.

Нинішнього сезону Ярмолюк провів за Брентфорд 21 матч у всіх турнірах і записав на свій рахунок дві результативні передачі. Діюча угода українця з англійським клубом розрахована до літа 2031 року.

Раніше асист Ярмолюка допоміг Брентфорду оформити перемогу над ексклубом Забарного.