Павло Василенко

Реал Фарма вирішив припинити свої виступи у професійному футболі і перейти на аматорський рівень. Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

«Клуб бере паузу у виступах Професійної футбольної ліги і сезон 2026 проведе в чемпіонаті України серед аматорів. Це свідомий крок для оновлення структури клубу, розвитку молодих гравців, впровадження сучасних технологій скаутингу та реалізації нової стратегії розвитку. Ми робимо крок назад, щоб повернутися сильнішими. Попереду новий етап. Попереду Реал Фарма».

У нинішньому сезоні Реал Фарма посів останнє, десяте, місце у групі А Другої ліги, набравши сім балів за 30 турів.

Раніше повідомлялося, що Ворскла не отримала атестат для участі у сезоні-2026/27.