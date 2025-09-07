Спортивний коментатор Віталій (V1lat) Волочай оцінив старт збірної України у відборі на ЧС-2026.

В стартовому матчі кваліфікації синьо-жовті поступились Франції (0:2).

Ну взагалі враження по матчу прям хороші. Добре грали, кидалися на м'ячі, ригали знатно. Шанси мали.

Перші хвилин 15 було прям страшно, що це може бути багато нуль, але прям ну сподобалося. Французи то канеш французи, і на контрі другий забили. Але по факту шансів у них було не так і багато.

Ну і Україна могла забивати, тому ну ок. Більше ніж ок.

Очевидно, що матчі з французами це так, не те що Україна має вигравати, тут цікавіше інші матчі.

Але мені прям сподобалось, - написав Волочай в Telegram.