Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України U-19 (гравці не старші 2007 року народження) зіграла другий матч на турнірі в Іспанії, що проходить у межах навчально-тренувального збору. Після стартової поразки від Англії (0:2) суперником команди Дмитра Михайленка стала збірна Нідерландів, яка також розпочала з невдачі, поступившись господарям турніру (0:1).

На 27-й хвилині Джим Коллер відкрив рахунок, зігравши на добиванні після сейва Макаренка. Наприкінці тайму українці пропустили вдруге – Милокост порушив правила у штрафному, пенальті був реалізований Верхюлстом. А вже через дві хвилини Бенжамен Негел довів перевагу нідерландців до трьох м’ячів.

Після перерви тренерський штаб «синьо-жовтих» провів одразу вісім замін. Це додало команді свіжості: на 59-й хвилині Олександр Каменський прострілив із правого флангу, а Іван Денисов замкнув передачу на дальній стійці, скоротивши відставання. Українці мали ще кілька моментів, але використати їх не змогли, вигравши лише тайм.

Підсумок зустрічі – 1:3 на користь Нідерландів. З нулем очок Україна втратила будь-які шанси на перемогу в турнірі.

Команда І В Н П М О 1 Англія 2 1 1 0 5 — 3 4 2 Іспанія 2 1 1 0 4 — 3 4 3 Нідерланди 2 1 0 1 3 — 2 3 4 Україна 2 0 0 2 1 — 5 0

Наступний поєдинок Україна U-19 проведе 9 вересня проти Іспанії (початок об 11:00).

Турнір серед юнацьких збірних U-19

Україна – Нідерланди 1:3

Голи: Денисов, 59 – Коллер, 27, Верхюлст, 37 (пенальті), Негел, 39

Україна (U-19): Макаренко (Волошин, 46), Малов, Сорока (Бауманн, 60), Попов (к) (Кузнецов, 60), Маяков (Каменський, 46), Милокост (Чеберинчак, 46), Кокодиняк (Гарабажій, 46), Пліш (Решетніков, 46), Резнік (Остравка, 46), Єсін (Губерко, 46), Бойко (Денисов, 46).

Попереджений: Милокост, 37 — Багаті, 87