Коментатор Роберто Моралес висловив думку, що керівництво ПСЖ не має наміру реагувати на критику з боку українських уболівальників через присутність у команді російського воротаря Матвія Сафонова. За словами Моралеса, під час переговорів з паризьким клубом Ілля Забарний не висував жодних вимог чи умов, пов'язаних із можливим відходом російського голкіпера.

Також він зазначив, що йому незрозуміло, на який результат розраховував Забарний, погоджуючись на перехід до команди, де вже є футболіст із Росії. Моралес порадив українському захиснику не надавати значення хвилі негативу та хейту з боку частини української аудиторії.

«Якщо у клубу є якісь інвестиції, то він не буде йти за потребами українців. Де ті шейхи, а де Україна, і де взагалі ці спільні інтереси, погляди на життя, які можуть збігатися. Якраз мене це не дивувало.Я прекрасно розумів, що немає там ніякого ультиматуму, і просто так вони того Сафонова не приберуть На що Ілля розраховував, я теж не знаю. Єдине: головне, щоб він не ображався на хейт, який є. Тому що цей хейт мав бути, коли він переходив. Він мав собі це прораховувати. Тобто він пішов свідомо на ці ризики», — сказав Моралес на ютуб-каналі ТаТотаке.

Раніше повідомлялося, що Забарний взяв участь у челенджі ПСЖ для соцмереж.