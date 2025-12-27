Півзахисник збірної Португалії та французького ПСЖ Вітінья може змінити чемпіонат і продовжити кар’єру в Іспанії. Інтерес до одного з лідерів парижан проявляє мадридський Реал.

За наявною інформацією, президент королівського клубу Флорентіно Перес готовий запропонувати за трансфер хавбека близько 90 мільйонів євро. Саме така сума відступних, за даними ЗМІ, буде прописана в контракті Вітіньї після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Наразі португальський футболіст має чинну угоду з ПСЖ до середини 2029 року і залишається важливою фігурою в середині поля французького гранда. Додатковим підтвердженням його високого статусу стало третє місце у голосуванні за Золотий м’яч 2025 року.

У Реалі уважно стежать за розвитком ситуації навколо Вітіньї та можуть активізувати переговори, якщо з’явиться реальна можливість здійснити трансфер.

Також, у зворотному напрямку з Реала до ПСЖ може вирушити захисник Антоніо Рюдігер.