Захисник ПСЖ Ілля Забарний долучився до інтерактивного опитування для соціальних мереж паризького клубу. Формат челенджу передбачав швидкий вибір одного з двох запропонованих варіантів, і українець без вагань давав відповіді.

У челенджі ПСЖ Забарний зробив такі вибори:

упевненість замість спокою;

ідеальний підкат замість ідеального обіграшу;

пенальті замість штрафного удару;

одна щаслива пара бутсів на весь сезон замість нових на кожен матч;

відпочинок на пляжі замість прогулянки іншим містом;

відновлення в крижаній ванні замість гарячого джакузі;

грати замість дивитися;

телефон замість гаманця.

У поточному сезоні 23-річний Ілля Забарний провів 19 матчів та відзначився одним забитим м’ячем. До французького клубу він приєднався влітку 2025 року, перейшовши з англійського Борнмута за 63 мільйони євро. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість футболіста збірної України становить 50 мільйонів євро.

Після 16 турів ПСЖ набрав 36 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від Ланса, який очолює чемпіонську гонку, лише на один бал.

Також, Забарний може отримати серйозного конкурента в лінії оборони ПСЖ.