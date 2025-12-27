Забарний взяв участь у челенджі ПСЖ для соцмереж
Український захисник визначив свої футбольні та життєві пріоритети
Захисник ПСЖ Ілля Забарний долучився до інтерактивного опитування для соціальних мереж паризького клубу. Формат челенджу передбачав швидкий вибір одного з двох запропонованих варіантів, і українець без вагань давав відповіді.
У челенджі ПСЖ Забарний зробив такі вибори:
упевненість замість спокою;
ідеальний підкат замість ідеального обіграшу;
пенальті замість штрафного удару;
одна щаслива пара бутсів на весь сезон замість нових на кожен матч;
відпочинок на пляжі замість прогулянки іншим містом;
відновлення в крижаній ванні замість гарячого джакузі;
грати замість дивитися;
телефон замість гаманця.
У поточному сезоні 23-річний Ілля Забарний провів 19 матчів та відзначився одним забитим м’ячем. До французького клубу він приєднався влітку 2025 року, перейшовши з англійського Борнмута за 63 мільйони євро. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість футболіста збірної України становить 50 мільйонів євро.
Після 16 турів ПСЖ набрав 36 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від Ланса, який очолює чемпіонську гонку, лише на один бал.
Також, Забарний може отримати серйозного конкурента в лінії оборони ПСЖ.
