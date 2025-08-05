Колишній півзахисник Динамо та збірної України Роман Безус, що грав за кіпрську Омонію, розповів про стан справ у своїй кар'єрі та поділився інформацією про Пафос, із яким кияни зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Після закінчення сезону у мене закінчився контракт з «Омонією», зараз перебуваю в пошуку нового клубу. Це поки все, що я можу сказати.

Щодо «Пафоса», дійсно, на даний момент, це, напевно, найбагатша кіпрська команда. Досить сказати, що зовсім недавно на Пафосі побудували ультрасучасну базу. Купують хороших футболістів. Ось, наприклад, днями «Пафос» поповнив знаменитий бразильський захисник Давид Луїс, а він навряд чи приїхав би на маленьку зарплату 😁.

«Пафос» за фінансовими вкладеннями зараз, мабуть, найсильніший на Кіпрі. З ним хіба що може конкурувати лише «Аріс». Із старожилів головною зіркою був бразилець Жайро. Але нападник у міжсезоння змінив команду. Цей форвард останні три-чотири сезони практично завжди був серед кращих бомбардирів чемпіонату. Але в «Пафосі» готували йому заміну. Андерсон Сілва, який раніше виходив здебільшого на заміни, в минулому чемпіонаті забив чимало важливих голів. Також варто звернути увагу на португальського півзахисника Пепе, який в минулому сезоні за версією PASS став кращим гравцем на Кіпрі. Ще б я відзначив хорватського крайнього хава Міслава Оршича.

У «Пафосі» є чимало хороших виконавців в індивідуальному плані. Команда вміє вміло тягнути час, якщо їй це потрібно. Але я б цю команду назвав нахабною. Гравці постійно на тобі висять, підштовхують, часто діють на межі провокації. І не раз це їм допомагало. У минулому чемпіонаті ми виграли у них – 3:0. А все тому, що ми діяли в їхньому ключі, більш агресивно, з позиції сили. Суперник відчув дискомфорт, і з цим не зміг впоратися, – повідомив Безус в інтерв'ю Sport.ua.