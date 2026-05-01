Колишній футболіст і тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, чи контактували з ним щодо можливості очолити збірну України. Слова фахівця передає «ТСН Гламур».

Стосовно вибору тренера, зі мною ніхто не контактував, тому я не можу про це нічого вам сказати. У житті буває багато різноманітних бажань. Хочеш розсмішити бога — треба розповісти йому про свої плани на майбутнє. Мої бажання залишаються при мені принаймні до того моменту, поки вони не здійсняться.

Я впевнений у тому, що наступний керманич збірної зробить все можливе для того, щоб футбол в Україні був на високому рівні. Але ми маємо враховувати, що в країні відбувається війна. І я вже казав, що, на мій погляд, треба дві речі задля того, щоб наша збірна грала на високому рівні і досягала високих результатів. Перше — зробити так, щоб чемпіонат України входив до топ-5 у Європі. На сьогоднішній момент це неможливо.

Другий варіант — щоб багато гравців грали в топ-5. Це набагато простіше, але для цього треба, щоб рівень футболу в Україні був на високому рівні і наших гравців запрошували до команд, які грають в топ-5. Тоді ми будемо конкурентоспроможними.