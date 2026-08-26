Павло Василенко

Атмосфера Формули-1 уже відчувається в Мадриді. До Гран-прі Іспанії на трасі Мадрінг залишається більше двох тижнів, однак у Вальдебебасі вже намагаються передбачити можливі логістичні проблеми. Мадридська траса розташована лише за кілька метрів від спортивного комплексу Реала, тому навіть під час тестів Формули-3 цього тижня рев двигунів було чітко чути під час тренувань команди Жозе Моурінью.

Основна проблема може виникнути безпосередньо під час гоночного вікенду. Гран-прі заплановане на 11, 12 та 13 вересня, тому Реал розуміє, що рух у Вальдебебасі та навколишньому районі буде обмежений через заходи безпеки та мобільності. Очікується, що до Мадрида приїдуть тисячі вболівальників, через що готелі та вулиці столиці можуть бути переповнені.

Це змусило «Королівський клуб» замислитися над своїм європейським календарем. За інформацією OKDiario, Реал звернувся до УЄФА з проханням провести свій перший матч Ліги чемпіонів на виїзді. Таким чином, фанати суперника не створюватимуть додаткового скупчення в районі Чамартіна під час Гран-прі.

Наразі відповіді на прохання Реала немає. Перший тур Ліги чемпіонів відбудеться з 8 до 10 вересня – безпосередньо посеред тижня, на який припадає Гран-прі.

Жеребкування лігового етапу заплановане на 27 серпня. Тоді мадридці дізнаються своїх вісьмох суперників. Через два дні після жеребкування УЄФА має оголосити остаточний календар із датами та часом матчів.

Водночас у той самий гоночний вікенд Реал має прийняти Райо Вальєкано на «Бернабеу» в матчі п’ятого туру Ла Ліги. Змінювати дату цього поєдинку поки не планують.