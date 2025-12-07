Сергій Разумовський

У 15-му турі іспанської Ла Ліги Вільярреал удома впевнено переграв Хетафе.

«Жовта субмарина» здобула шосту поспіль перемогу в чемпіонаті. Рахунок у компенсований час першого тайму відкрив Тейджон Б’юкенен, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика.

Перед цим обидві команди мали моменти: Мікаутадзе та Молейро створювали загрозу для господарів, тоді як Майорал був найбільш активним у складі Хетафе, але не реалізував свої нагоди. На старті другого тайму Мілья отримав червону картку за протести, що надало Вільярреалу чисельну перевагу та посилило його тиск.

У другому таймі Мікаутадзе продовжував шукати свій шанс і на 64-й хвилині реалізував вихід на ворота після точної передачі Луїса Жуніора. Надалі Вільярреал міг збільшити перевагу, але голи грузина та Соломона були скасовані через офсайд.

До вашої уваги огляд матчу.

Команда Марселліно закріпилася на третьому місці, набравши 35 очок у турнірній таблиці. Атлетико відстав уже на чотири бали, ще й зігравши на матч більше.

Ла Ліга, 15-й тур

Вільярреал – Хетафе 2:0

Голи: Б'юкенен, 45+5, Мікаутадзе, 64

Вилучення: Мілья, 48