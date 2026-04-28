Сергій Разумовський

Київське Динамо домовилося з Олександром Караваєвим про продовження співпраці. За інформацією «Футбол 24», новий контракт захисника буде розрахований ще на один рік, а фінансові умови угоди залишаться без змін.

Примітно, що інтерес до Караваєва виявляв і донецький Шахтар. Повідомляється, що «гірники» розглядали варіант із поверненням досвідченого футболіста на тлі невизначеності щодо майбутнього Юхима Коноплі.

Чинний контракт захисника Шахтаря спливає у вересні, а домовитися про його продовження сторони наразі не можуть. Крім того, у Коноплі вже є кілька пропозицій із топових європейських чемпіонатів.

Втім, Караваєв, схоже, залишиться у столиці. Для Динамо це важливе кадрове рішення, адже 32-річний футболіст залишається одним із найдосвідченіших виконавців команди та може закривати одразу кілька позицій на фланзі.

Нагадаємо, Олександр Караваєв виступає за Динамо з 2019 року. Відтоді він провів за киян 212 матчів, у яких забив 16 м’ячів і віддав 26 результативних передач.

