Сергій Разумовський

Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля більше не співпрацює з агентською компанією Wasserman. Про це повідомляє «ТаТоТаке». Таким чином, на цей момент 26-річний футболіст перебуває без офіційного представника, що може мати значення для його подальших кар’єрних рішень і можливих перемовин щодо майбутнього.

За наявною інформацією, чинний контракт Коноплі з донецьким клубом розрахований до 30 вересня 2026 року. Попри те, що до завершення угоди ще є час, ситуація навколо захисника вже привертає увагу на тлі розмов про потенційний інтерес з-за кордону.

Зокрема, є інформація про зацікавленість Валенсії у послугах українського оборонця. Повідомлялося, що представники іспанського клубу планували переглянути Коноплю під час першого матчу чвертьфіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар зустрічався з АЗ (3:0). Однак у тій грі захисник з’явився на полі лише наприкінці зустрічі, вийшовши на заміну на 89-й хвилині, тому отримав мінімум ігрового часу.

У такій ситуації складно оцінити, наскільки предметним є інтерес з боку колишнього клубу Романа Яремчука, однак сама поява подібної інформації свідчить про те, що за Коноплею стежать на європейському ринку. Відсутність агента також може означати, що найближчим часом у кар’єрі футболіста можливі певні зміни, зокрема пошук нового представника.

Юхим Конопля вже не перший сезон залишається одним із варіантів для правого флангу оборони Шахтаря, а його досвід виступів на високому рівні та статус гравця збірної України підтримують інтерес до нього з боку інших клубів. За першу команду він провів уже 113 матчів, забивши сім м'ячів і оформивши 15 асистів.

