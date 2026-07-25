Павло Василенко

Спортивна спільнота Аргентини продовжує активно обговорювати майбутнє Ліонеля Мессі у національній збірній. Після завершення турніру головним питанням залишається те, чи продовжить легендарний капітан виступи за «альбіселесте».

В інтерв'ю Sport Daily партнер Мессі по збірній Леандро Паредес поділився своїми думками щодо ситуації. За його словами, вся команда хотіла б, щоб восьмиразовий володар «Золотого м'яча» залишився, однак остаточне рішення залежить лише від самого футболіста.

«Я думаю, що він уже прийняв рішення. Сподіваюся, що це не так, і що він продовжить грати, але рішення за ним. Те, що робить його щасливим, зробить щасливими і нас», – заявив Паредес.

Після цих слів в Аргентині одразу активізувалися дискусії про можливе завершення міжнародної кар'єри 39-річного капітана. Водночас сам Мессі поки що не робив жодних офіційних заяв щодо свого майбутнього у збірній, через що навколо його подальших планів продовжують ширитися численні припущення та спекуляції.