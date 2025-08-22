Павло Василенко

Герой фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/19 опинився на узбіччі футбольного життя. Дівок Орігі, колись ключовий нападник Ліверпуля, тепер прагне достроково розірвати контракт з Міланом, адже останні місяці провів у резерві без шансів повернутися до основної команди.

Ще не так давно бельгієць перебував на піку кар’єри. Саме його гол у фіналі проти Тоттенгема (2:0) подарував «червоним» довгоочікуваний тріумф у Лізі чемпіонів. Здавалося, попереду на нього чекатиме лише слава. Та все обернулося інакше.

У липні 2022 року Орігі залишив Ліверпуль і приєднався до Мілана, де від нього очікували зіркового злету. Однак бельгієць так і не зміг виправдати сподівань, демонструючи бліді виступи на «Сан-Сіро». У вересні 2023 року він вирушив в оренду до Ноттінгем Форест, але й там не вразив: лише один гол і одна гольова передача у 22 матчах.

Повернувшись до Мілана, Орігі опинився у ще скрутнішій ситуації. У липні 2024 року його відправили до резервної команди Серії D. За інформацією La Gazzetta dello Sport, нині нападник навіть перестав відвідувати матчі резерву, натомість тренуючись індивідуально поза клубом.

Італійське видання додає: обидві сторони зацікавлені у достроковому розірванні угоди, яка чинна до 30 червня 2026 року. Очікується, що Орігі отримає половину річної зарплати як компенсацію.

Так завершуються непрості глави кар’єри футболіста, який колись змушував захоплено аплодувати мільйони фанатів Ліверпуля, а тепер шукає новий шанс відродитися.