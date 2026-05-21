Вінгер Астон Вілли – найкращий гравець фіналу Ліги Європи
Він відзначився голом та результативною передачею
близько 2 годин тому
Еміліано Буендіа / Фото - Threads
Найкращим гравцем фіналу Ліги Європи Фрайбург – Астон Вілла (0:3) визнаний 29-річний аргентинський вінгер англійського клубу Еміліано Буендіа.
Футболіст забив на 45+3-й хвилині. Він зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди.
На 58-й хвилині він також зробив результативний пас, асистувавши Моргану Роджерсу.
Гру аргентинця технічні спостерігачі UEFA.
«Провів класний матч. Дуже добре діяв між лініями, протягом усього матчу віддавав якісні передачі та задавав інтенсивність атакувальній грі.
При цьому відзначився чудовим голом і результативною передачею».
Нагадаємо, Астон Вілла подарувала Емері п'ятий трофей Ліги Європи.
