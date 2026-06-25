Павло Василенко

Вінгер донецького Шахтаря Егіналду може змінити клуб та продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. За даними FulhamFanNews, лондонський Фулхем виявляє предметний інтерес до 21-річного бразильського футболіста. Скаути англійського клубу регулярно спостерігають за його грою та розглядають його як варіант для посилення атакувальної лінії.

Шахтар готовий обговорити можливий трансфер гравця. Орієнтовна вартість переходу оцінюється в діапазоні 20-25 мільйонів євро.

Егіналду в минулій кампанії провів 27 матчів за донецький клуб, забивши дев'ять голів та оформивши три асисти.

Загалом за Шахтар бразилець виступає з літа 2023 року, відтоді як донеччани придбали його у Васко да Гама за 3,5 млн євро.

Контракт вінгера з донецьким клубом чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість виконавця у 5 млн євро.