Сергій Разумовський

Вінгер РБ Лейпциг і збірної Кот-д’Івуару Ян Діоманде офіційно перейшов до мадридського Реала. Про трансфер повідомила пресслужба іспанського клубу. Сторони уклали довгострокову угоду, розраховану на сім років. Контракт 19-річного футболіста діятиме до літа 2033 року.

Офіційна сума переходу не розголошується. Водночас, за інформацією засобів масової інформації, Реал заплатить за Діоманде 125 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів передбачені у вигляді можливих бонусів.

Якщо буде активована хоча б частина додаткових виплат, івуарієць стане найдорожчим придбанням в історії мадридського клубу. Наразі цей статус належить англійському півзахиснику Джуду Беллінгему, за трансфер якого Реал заплатив 125 мільйонів євро.

Діоманде приєднався до РБ Лейпциг лише минулого року. Німецький клуб придбав вінгера у Леганеса, після чого футболіст швидко став важливою частиною команди.

За РБ Лейпциг івуарієць провів 36 матчів. На його рахунку 13 забитих м’ячів і десять результативних передач. Також Діоманде виступає за національну збірну Кот-д’Івуару. У складі команди він зіграв 14 поєдинків і забив три голи.

Разом зі збірною Кот-д’Івуару вінгер вийшов із групи на чемпіонаті світу-2026. Тепер футболіст продовжить кар’єру в Реалі, де зможе дебютувати вже найближчого сезону.