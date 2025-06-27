Вінісіус: «Реал звикає до ігрових схем Хабі Алонсо»
Реал переміг Зальцбург і вийшов до плей-оф КЧС
41 хвилину тому
Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор прокоментував перемогу команди над Ред Булл Зальцбург (3:0) у матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу. Бразилець став найкращим гравцем поєдинку, забивши гол і віддавши результативну передачу.
Дуже радий, що забив і зробив асист. Я у захваті від нашої гри на турнірі. Попереду найважливіша його частина, яка нам найбільше подобається. Ми можемо виграти важливий трофей для клубу.
Ми дуже добре зіграли у першому таймі, у другому трохи слабше, але це нормально. Треба відпочити перед наступним матчем. Гра 1/8 фіналу дуже важлива — ми не маємо права на помилку.
Тренер каже нам, що треба робити, і ми звикаємо до його стилю гри. Сьогодні з цим усе було добре.
Що стосується гольового паса п’яткою — я не бачив повтор, але це був хороший асист. Один із найкращих для мене. Вальверде завжди вселяє в мене впевненість, він один з наших капітанів. Завжди приємно, коли він забиває.
Наступний матч Реал проведе 1 липня проти Ювентуса у 1/8 фіналу КЧМ-2025. Гра відбудеться на стадіоні Хард Рок у Маямі. Початок — о 22:00.
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