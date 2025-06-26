Хабі Алонсо: «Усі 11 гравців Реала мають захищатися»
Тренер мадридців наголосив на важливості командної роботи
близько 3 годин тому
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував командну гру в обороні та наголосив, що захищатися повинні всі без винятку.
Захищатися повинна вся команда. У цьому повинні брати участь усі 11 футболістів.
Гравці повинні розуміти, як ми хочемо пресингувати, і бути повністю залученими – Віні (Вінісіус Жуніор), Джуд (Джуд Беллінгем), Феде (Федеріко Вальверде) та Кіліан (Кіліан Мбаппе).
Захисна лінія має підтискати, підніматися вище. Чим щільніше – тим краще. Ми повинні це покращити, і працюємо над цим, зокрема й з Вінісіусом, – зазначив наставник Реала.
Реал в останньому турі групового етапу КЧС-2025 зустрінеться з Зальцбургом.
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