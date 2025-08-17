Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас у матчі третього тура УПЛ з рівненським Вересом (2:0) відзначився дебютним голом за «гірників».

«Я вважаю, що відчуття забити гол завжди має бути. Ми маємо виходити на поле з думкою зробити найкраще. Для нас – це фокус не лише думати про гол, а і допомогти команді.

Я мав честь забити гол і я дуже щасливий. Думаю, що це буде перший з багатьох з голів, тому що ми багато працюємо, щоб мати можливість забити.

Цей гол запамʼятається, бо він перший у моїй карʼєрі. Присвячую його дружині та малюкові, на якого ми чекаємо», – сказав Вінісіус клубній пресслужбі.