Вінісіус Тобіас: «Цей гол запамʼятається, бо він перший у моїй карʼєрі»
Бразилець допоміг «гірникам» здобути перемогу
17 хвилин тому
Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас у матчі третього тура УПЛ з рівненським Вересом (2:0) відзначився дебютним голом за «гірників».
«Я вважаю, що відчуття забити гол завжди має бути. Ми маємо виходити на поле з думкою зробити найкраще. Для нас – це фокус не лише думати про гол, а і допомогти команді.
Я мав честь забити гол і я дуже щасливий. Думаю, що це буде перший з багатьох з голів, тому що ми багато працюємо, щоб мати можливість забити.
Цей гол запамʼятається, бо він перший у моїй карʼєрі. Присвячую його дружині та малюкові, на якого ми чекаємо», – сказав Вінісіус клубній пресслужбі.
Шахтар після трьох турів має сім залікових пунктів та посідає другу сходинку таблиці УПЛ.
У наступному матчі чемпіонату України донеччани прийматимуть Олександрію. Зустріч відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 18:00.