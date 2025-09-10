Сергій Стаднюк

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін в ефірі MEGOGO після нічиєї у матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1) негативно оцінив гру команди.

Та які можуть бути враження? Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, тому що потрібно вигравати такі матчі, таких суперників. Неважливо що і як. Потрібно вигравати, якщо ми хочемо виходити далі. Потрібно кожному замислитися особисто та індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо ми хочемо щось. Вболівальники, як завжди, найкращі. До них немає ніяких претензій. Неважливо, де ми граємо – завжди підтримують. Тому дуже дякую. Анатолій Трубін

Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.

Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.

Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.