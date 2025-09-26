УПЛ. Розклад матчів 7-го туру. Кудрівка прийме Епіцентр у п'ятницю
Поєдинки відбуватимуться протягом чотирьох днів
близько 23 годин тому
З 26 по 29 вересня відбудуться поєдинки 7-го туру Української Прем’єр-Ліги сезону-2025/26. Тур стартує в п’ятницю і завершиться в понеділок.
П’ятниця, 26 вересня
18:00 Кудрівка – Епіцентр
Субота, 27 вересня
13:00 Олександрія – Полтава
15:30 Зоря – Оболонь
18:00 Карпати – Динамо
Неділя, 28 вересня
13:00 ЛНЗ – Кривбас
15:30 Металіст 1925 – Колос
18:00 Рух – Шахтар
Понеділок, 29 вересня
18:00 Верес – Полісся