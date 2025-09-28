Суркіс відреагував на третю поспіль нічию Динамо в УПЛ: «Говорити про якусь кризу не варто»
Президент Динамо має позитивний настрій
близько 19 годин тому
В інтерв'ю для BLIK Ігор Суркіс прокоментував третю поспіль нічию Динамо у рамках чемпіонату України. Нагадаємо, що біло-сині втратили перемогу на останніх хвилинах матчу з Карпатами (3:3).
«Я ж не Нострадамус і не баба Ванга. Це – футбол. І через таке потрібно теж пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так, команда пропускає [забагато], але вона, передусім, має забивати по п'ять-шість голів, ось у чому сіль.
Говорити про якусь кризу, повторюсь, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми. Враховуючи, що ми програвали 0:2, а потім передували 3:2, знаєте, то молодість дає про себе знати».
У наступному турі УПЛ Динамо зустрінеться з Металістом 1925. Матч запланований на 5 жовтня і розпочнеться о 15:30 за київським часом.
