В інтерв'ю для BLIK Ігор Суркіс прокоментував третю поспіль нічию Динамо у рамках чемпіонату України. Нагадаємо, що біло-сині втратили перемогу на останніх хвилинах матчу з Карпатами (3:3).

«Я ж не Нострадамус і не баба Ванга. Це – футбол. І через таке потрібно теж пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так, команда пропускає [забагато], але вона, передусім, має забивати по п'ять-шість голів, ось у чому сіль.

Говорити про якусь кризу, повторюсь, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми. Враховуючи, що ми програвали 0:2, а потім передували 3:2, знаєте, то молодість дає про себе знати».