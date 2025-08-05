Форвард туринського Ювентуса Душан Влахович може змінити команду цього літа. Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра.

За його даними, двоє представників англійської Прем'єр-ліги виявили інтерес до 25-річного нападника і вже звернулися до керівництва Ювентуса із запитом щодо можливого переходу.

Раніше повідомлялося, що Мілан також виявляє активну цікавість до сербського футболіста, а сам Ювентус готовий розлучитися з гравцем за суму близько 20 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 Влахович взяв участь у 44 матчах, записавши на свій рахунок 17 забитих м'ячів та 5 результативних передач.