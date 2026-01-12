Влаштував бразильську самбу. Названо найкращого гравця розіграшу Суперкубка Іспанії
Вінгер Барселони оформив дубль у фіналі міні-турніру
близько 2 годин тому
Вінгер Барселони Рафінья отримав звання найкращого гравця розіграшу Суперкубка Іспанії. Вирішальним аргументом стала його яскрава результативність у фіналі проти Реала, де каталонці перемогли 3:2, а 29-річний бразилець оформив дубль.
Відзнаку MVP Рафіньї визначив тренерський штаб збірної Іспанії на чолі з Луїсом де ла Фуенте. Нагороду футболісту вручив Доминго Паласіо, керівник відділу спортивного маркетингу adidas в Іспанії.
Стабільно високий рівень Рафінья продемонстрував і в півфіналі. У матчі проти Атлетіка, який завершився розгромом 5:0, він забив двічі та віддав одну результативну передачу.
