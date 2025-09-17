Сергій Стаднюк

Напередодні Бенфіка сенсаційно програла азербайджанському Карабаху в матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів (2:3). Георгій Судаков робив усе що міг – оформив два асисти, але Анатолій Трубін не виручив, пропустивши тричі. У тому числі від іншого українця Олексія Кащука.

Після цього президент клубу Руї Кошта повідомив про звільнення головного тренера Бруну Лаже. Також легенда футболу відповів на запитання щодо потенційного призначення Жозе Моурінью.

Тренер Бенфіки має бути переможцем. Цей тиждень виявився важким для всіх уболівальників: втрата очок із Санта-Кларою та сьогоднішній матч стали несподіванкою з огляду на наші цілі. Але ми ще нічого не втратили, тому вирішили змінити тренера саме зараз, щоб не зіпсувати весь сезон. Новий наставник повинен мати можливість вивести команду на потрібний рівень і завоювати титули. Сьогодні Бенфіка залишилася без тренера. Єдине, що сталося після матчу – це моя розмова з Бруну Лаже. Жоден новий тренер ще не запрошений і не обговорюється. Проте ми працюємо над тим, щоб у суботу на лаві вже був новий наставник. Новий тренер під вибори президента? Я тут не для того, аби рятувати свою посаду. Я президент Бенфіки, обраний для того, щоб приймати рішення в інтересах клубу, а не власних. Вибори мене зараз не хвилюють. Єдине, що важливо – це сезон Бенфіки. Моя відповідальність – забезпечити майбутнє клубу. Ми ще нічого не програли, тому не маємо права ставити під загрозу сезон. Руї Кошта

Нагадаємо, нещодавно Моурінью залишив Фенербахче після вильоту з Ліги чемпіонів.