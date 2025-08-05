Манчестер Сіті має намір запропонувати новий контракт іспанському півзахиснику Родрі, термін якого триватиме до червня 2029 року.

Нинішня угода футболіста розрахована до 30 червня 2027 року, але керівництво клубу хоче продовжити співпрацю ще на два роки.

Якщо сторони домовляться, Родрі стане другим за рівнем зарплати в команді після нападника Ерлінга Холанда.

Іспанський хавбек виступає за Манчестер Сіті з 2019 року, перейшовши з мадридського Атлетіко, і залишається одним із ключових гравців клубу.

Раніше повідомлялося, що Родрі може стати гравцем топового іспанського клубу.