Волошин: «Данія підняла темп, і ми не завжди встигали»
Футболіст синьо-жовтих оцінив старт команди на Євро-2025
близько 1 години тому
Фото: УАФ
Вінгер молодіжної збірної України Назар Волошин у коментарі для Суспільне Спорт поділився думками щодо поразки від Данії (2:3) на старті чемпіонату Європи-2025.
«Дуже важкий матч. Я вважаю, команда віддала всі сили сьогодні. Трохи не пощастило. Данія – хороша команда. Будемо працювати. Не можу сказати, що не вистачило сил. Данія підняла темп, і ми не завжди встигали.
Звісно, думаємо про наступну гру. Будемо готуватися, аби перемогти».
Календар збірної України U-21 на Євро-2025
15.06.2025
Фінляндія – Україна (19:00)
18.06.2025
Нідерланди – Україна (19:00)