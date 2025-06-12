Волошин: «Данія підняла темп, і ми не завжди встигали»

Футболіст синьо-жовтих оцінив старт команди на Євро-2025

близько 1 години тому

Фото: УАФ
Фото: УАФ
Павло Василенко

Павло Василенко

Вінгер молодіжної збірної України Назар Волошин у коментарі для Суспільне Спорт поділився думками щодо поразки від Данії (2:3) на старті чемпіонату Європи-2025.

«Дуже важкий матч. Я вважаю, команда віддала всі сили сьогодні. Трохи не пощастило. Данія – хороша команда. Будемо працювати. Не можу сказати, що не вистачило сил. Данія підняла темп, і ми не завжди встигали.

Звісно, думаємо про наступну гру. Будемо готуватися, аби перемогти».

Календар збірної України U-21 на Євро-2025

15.06.2025

Фінляндія – Україна (19:00)

18.06.2025

Нідерланди – Україна (19:00)

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