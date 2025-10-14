Волошин — після перемоги над Азербайджаном: «Зробили крок уперед»
Півзахисник поділився емоціями після перемоги «синьо-жовтих» над Азербайджаном
44 хвилини тому
Назар Волошин/фото: УАФ
Вінгер збірної України Назар Волошин поділився враженнями після перемоги над Азербайджаном із рахунком 2:1 у четвертому турі кваліфікації до ЧС-2026.
«Чудовий збір. Дуже важливі дві перемоги – зробили крок уперед! Дякуємо вболівальникам за неймовірну підтримку. Далі тільки більше. Мета одна – вихід на чемпіонат світу. Слава Україні!» - написав Волошин.
Після чотирьох проведених поєдинків команда Сергія Реброва посідає другу позицію у турнірній таблиці, маючи у своєму активі сім очок.