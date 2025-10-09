Трубін серйозно налаштований на жовтневі матчі збірної України. Відео
Голкіпер «синьо-жовтих» мотивований показати себе якнайкраще
40 хвилин тому
Голкіпер національної збірної України поділився в своєму Instagram публікацією, присвяченою своєму прибуттю до табору команди.
Збірна — це завжди енергія, концентрація і команда 🇺🇦 Час знову до роботи 🙌
У жовтні на підопічних Сергія Реброва чекають два матчі відбірного циклу до чемпіонату світу-2025. 10 жовтня українці проведуть виїзну зустріч проти Ісландії, а 13 жовтня номінально вдома приймуть Азербайджан.
Збірна України у перших двох турах команда набрала лише одне очко у групі D, посідаючи лише третю сходинку. Відставання від лідера Франції сладає п'ять пунктів, від другої Ісландії – два. Навіть Азербайджан «синьо-жовті» не випереджають по очках, маючи аналогічну кількість балів.
Раніше журналіст розповів, коли Сергій Ребров може залишити збірну України.
