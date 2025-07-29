Німецький воротар Свен Ульрайх підписав нову угоду з мюнхенською Баварією, про що повідомив офіційний обліковий запис клубу в соцмережах.

36-річний голкіпер продовжив контракт із чемпіоном Німеччини до літа 2026 року. Ульрайх представляє Баварію з 2016 року, крім одного сезону, який він провів в оренді в складі Гамбурга.

Минулого сезону він провів два поєдинки за мюнхенців у всіх турнірах, в одному з яких зберіг ворота в недоторканності, пропустивши лише два м'ячі. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста складає 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець Баварії Томас Мюллер близький до переходу у Ванкувер.