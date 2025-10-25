Голкіпер черкаського ЛНЗ Олексій Паламарчук поділився емоціями після перемоги над харківським Металістом 1925 з рахунком 1:0, яка дозволила фіолетовим очолити турнірну таблицю.

Паламарчук також розповів, як йому вдалося віддати результативну передачу під час голу, який вирішив результат зустрічі.

«Прекрасні емоції. Виграли, задоволені. Трошки десь не вистачало точності, але те, що хотів тренер від нас, намагалися виконати. Трошки не вистачило десь реалізації, напевно.

А так забили гол, витримали напругу, мали ще деякі контратаки. Тому з гарним настроєм поїдемо додому і вже будемо готуватися до наступного матчу.

Я просто дивлюся на суддю – він уже відраховує, показує «5», мені кричать. Я розумію, що треба вибивати. Ну, асист – добре, потанцював там трохи, а так нормально. Головне – що забили», — сказав Паламарчук для УПЛ-ТБ.