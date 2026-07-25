Павло Василенко

Молдовський голкіпер Вереса Андрій Кожухар був орендований киргизстанською Азією, головним тренером якої є ексфорвард київського Динамо Максим Шацьких.

Орендна угода розрахована на один сезон. Азія також отримала пріоритетне право повноцінного викупу прав на Кожухара у Вереса. Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

27-річний Кожухар перебуває на контракті з Вересом з літа 2024 року. За цей час він пропустив 52 м’ячі і шість разів зіграв на «нуль» в 35 матчах.

Угода гравця з рівненським клубом чинна до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 300 тисяч євро.

Наразі Азія посідає четверте місце в Жогорку-лізі з 32 очками в 15 поєдинках.