Воротар Вереса продовжить кар’єру в команді Шацьких
Футболіст змінив клуб
25 хвилин томуПідписатися в
Фото - НК Верес
Молдовський голкіпер Вереса Андрій Кожухар був орендований киргизстанською Азією, головним тренером якої є ексфорвард київського Динамо Максим Шацьких.
Орендна угода розрахована на один сезон. Азія також отримала пріоритетне право повноцінного викупу прав на Кожухара у Вереса. Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.
27-річний Кожухар перебуває на контракті з Вересом з літа 2024 року. За цей час він пропустив 52 м’ячі і шість разів зіграв на «нуль» в 35 матчах.
Угода гравця з рівненським клубом чинна до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 300 тисяч євро.
Наразі Азія посідає четверте місце в Жогорку-лізі з 32 очками в 15 поєдинках.
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